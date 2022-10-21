В Орловской области осужден белгородец, дважды пытавшийся грабить женщин в Нарышкино

21.10.2022 | 15:31 Закон и порядок, Новости

44-летний белгородец за один день совершил две неудачные попытки ограбления.

В поселке Нарышкино осужден 44-летний житель Белгородской области, за один день совершивший две неудачные попытки ограбления. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Уроженцы Белгородской области уже не первый раз имеют виды на богатства Орловского края, однако мужчина, осужденный Урицким районным судом, может теперь с особенной грустью вспоминать свои деяния.

Сначала он брызнул жительнице Нарышкино в лицо из перцового баллона, намереваясь отобрать имевшийся у нее пакет. Вероятно, он думал, что физическая боль вызовет временное замешательство, которого хватит для осуществления грабежа. Однако, женщина начала кричать и пакет не отдала.

Не смирившись с поражением, осужденный напал еще на одну нарышкинскую женщину. Уже без газового баллона, но целью также был пакет. И снова, получив отпор, белгородец бежал.

Не разжившись на Орловщине богатствами, мужчина получил тюремный срок. Ближайшие два года и девять месяцев он проведет в колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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