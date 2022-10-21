Выручка орловских колоний превысила 310 миллионов рублей

Подсчитан объем товаров, работ и услуг режимных учреждений региона.

Управление ФСИН России по Орловской области провело заседание ведомственной коллегии, на которой были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года. Результаты озвучены пресс-службой ведомства. Сообщается, что среднесписочная численность осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составила 2293 человека, или 99,8 процента.

«В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — пояснили в ведомстве. — Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы и подлежащих привлечению к труду, составила 100 процентов. Объем реализованной товарной продукции (работ, услуг) составил 310,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 42,7 миллиона рублей».

На заседании коллегии прозвучала мысль о том, что трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением, играет очень важную роль в процессе исправления осужденных. Для этого в прошедшем периоде текущего года в исправительной системе региона и продолжалось развитие производственной деятельности. Приоритетными при этом были вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе после освобождения.

Также напомним, что с 2019 года в Орловской области исполняется такой вид наказания, как принудительные работы. Участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ), были открыты при колонии-поселении №3 в поселке Шахово и колонии-поселении №7 в городе Мценске. Всего за 9 месяцев 2022 года по учетам УФИЦ прошел 161 осужденный. В настоящий момент руководство УФСИН обсуждает с властями региона и бизнес-сообществом вопросы расширения мест, предназначенных для отбывания наказания в виде принудительных работ.

ИА «Орелград»