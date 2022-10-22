Бездействие орловских чиновников признали нарушением прав граждан

Суд под Орлом рассмотрел дело о ликвидации несанкционированной свалки.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил требования истца об устранении нарушений земельного законодательства. Подробности сообщили в пресс-службе суда. В роли истца выступило Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, в роли ответчика — администрация Новодеревеньковского района. Надзорное ведомство просило суд обязать муниципальное образование ликвидировать несанкционированную свалку, обнаруженную в райцентре Хомутово. Также истец просил о ликвидации сорняков и деревьев, которыми заросла эта свалка, и о рекультивации земельного участка.

«При рассмотрении дела установлено, что собственником данного земельного участка, площадь которого составляет 1,579 га, является муниципальное образование Новодеревеньковского района Орловской области», — уточнили в суде. Факты нарушения земельного законодательства были зафиксированы в протоколе осмотра земельного участка, фототаблицей, заключением о результатах выездного обследования и проведенной экспертизой.

Спорный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, по целевому назначению не используется. При этом он по всей своей площади зарос пыреем, ивами и березами. Также был зафиксирован «сухостой сорных и древесных растений». Кроме того, истец указал, что в центре участка расположена низина, в которой «присутствуют сточные воды». На этой земле были обнаружены многочисленные отходы «различного происхождения». Так, в документах упоминаются автозапчасти, строительный мусор, полиэтилен, пластик, битый шифер, ветки кустов и деревьев.

«В местах складирования мусора имеются следы горения, — говорится в информации суда. — Знаков, запрещающих складирование мусора и отходов, не установлено. Отсутствуют следы сельскохозяйственной деятельности. Представитель ответчика исковые требования признал». В результате был установлен факт не только зарастания и захламления участка, но загрязнения почвы токсичными веществами. Суд пришел к выводу, что «непринятие мер по ликвидации несанкционированной свалки, а также рекультивации вышеуказанного земельного участка, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду». Между тем, данные права гарантированы всем россиянам статьей 42 Конституции РФ и статьей 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Суд удовлетворил требования истца и обязал ответчика устранить нарушения земельного законодательства.

ИА «Орелград»