МУП «ТТП» возглавило рейтинг должников

Транспортное предприятие задолжало крупную сумму энергетикам.

Компания «Орловский энергосбыт» в открытом доступе опубликовала обновленный рейтинг юридических лиц, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию. Список должников разбит на отдельные группы в зависимости от категории потребителей. Но общее положение в рейтинге можно оценить по суммам указанного долга. Наиболее крупным он является у МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. По данным энергетиков, задолженность этой организации составляет 43,517 миллиона рублей.

Отметим, что споры о взыскании долгов с МУП «ТТП» уже на регулярной основе рассматриваются арбитражным судом Орловской области. Например, в конце сентября было принято решение по иску энергетиков к МУП «ТТП» о взыскании задолженности в сумме 3,004 миллиона рублей. Как следовало из иска, такая задолженность накопилась у транспортного предприятия всего лишь за июнь 2022 года. Кстати, ответчик в судебное заседание не явился, но ходатайствовал об отложении судебного заседания для урегулирования спора миром, признав исковые требования в полном объеме. Впрочем, миром дело не закончилось, арбитраж постановил взыскать с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» требуемые 3,004 миллиона.

Обращает на себя внимание тот факт, что в рейтинге должников имеются и другие муниципальные организации. Например, МУПы «Коммунальник» и «Орловский теплосервис» Орловского муниципального округа задолжали за потребленную электроэнергию 11,042 и 10,893 миллиона рублей соответственно. Долг Урицкого МУПа «Теплоэнерго» оценен в 12,563 миллиона рублей, Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия Глазуновского района – в 8,19 миллиона, отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Верховского района – в 4,375 миллиона, МУП «Коммунальщик» городского поселения Змиевка – в 3,985 миллиона рублей. Что касается частных предприятий, то здесь крупнейший долг зафиксирован у ЗАО «Дормаш», энергетиками он оценивается в 24,332 миллиона рублей.

ИА «Орелград»