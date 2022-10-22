Орловца оштрафовали за выброшенный труп

К административной ответственности привлечен житель Должанского района.

Необычное административное дело совместно раскрыли сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и полиции. Началось все с проверки, которую провели сотрудники ОМВД России по Должанскому району по факту обнаружения на окраине деревни Новосергеевка мертвого теленка. Труп животного оказался незарегистрированным, что автоматически указывало на признаки нарушения правил утилизации биологических отходов. «Владельца трупа» вскоре нашла полиция.

«Согласно материалам проверки труп месячного теленка выбросил гражданин РФ в конце июля 2022 года, — сообщила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — Когда павшее животное обнаружили местные жители и сообщили в ОМВД России по Должанскому району, мужчина захоронил останки теленка, не известив о падеже животного ветеринарную службу».

Описанные действия селянина являются нарушением правил утилизации биологических отходов, поскольку данная процедура четко регламентируется. Также указывается на отсутствие контроля со стороны ветеринарной службы, которое заключается в «не проведении лабораторных исследований патологического материала, отсутствии заключений об уборке, утилизации или уничтожении биологических отходов». Все это в совокупности создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Учитывая возникшие риски и степень нарушений, Управление Россельхознадзора подключило к расследованию и принятию мер реагирования местную прокуратуру. В надзорное ведомство была направлена информация о проведенных проверках. Затем уже прокурором Должанского района было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении местного жителя по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ. В результате виновник был оштрафован. Размер штрафа не называется, но известно, что санкции указанной статьи предусматривают штраф для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

ИА «Орелград»