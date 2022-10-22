Сотни тысяч орловцев получили налоговые льготы

Право на преференции они имеют по имущественным налогам.

В текущем году уведомления на уплату имущественных налогов за 2021 год получили уже свыше 380 тысяч жителей Орловской области. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве подчеркивают, что многие жители региона имеют право на преференции и активно им пользуются. Например, льготы по транспортному налогу получили уже около 50 тысяч орловцев, свыше 150 тысяч пользуются льготами по земельному налогу. Кроме того, около 200 тысяч жителей Орловской области оказались льготниками по налогу на имущество. Кстати, уточнить ставки и льготы по имущественным налогам можно в режиме онлайн.

«Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — подсказали в региональной налоговой службе. — Чтобы найти интересующие сведения в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», необходимо выбрать вид налога, налоговый период (год), субъект Российской Федерации, а также муниципальное образование, в котором находится земельный участок, или недвижимое имущество».

Пройдя по ссылке «Подробнее», можно детально ознакомиться и с налоговыми ставками, и со льготами, которые установлены различными нормативными актами для разных категорий граждан. Речь идет о льготах, введенных как на федеральном, так и на региональном уровнях. Например, преференции по транспортному налогу устанавливаются законами Орловской области, так как эти налоги подлежат зачислению в региональный бюджет.

«Для получения информации о ставках и льготах по транспортному налогу муниципальное образование выбирать не нужно: поскольку налог региональный достаточно указать только субъект Российской Федерации, — говорят в УФНС. — Интернет-сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» позволяет налогоплательщикам сэкономить время и самостоятельно уточнить необходимую информацию, не обращаясь в налоговый орган лично».

ИА «Орелград»