Под Орлом мужчина расколотил машину бывшей тещи

Для расправы над автомобилем орловец использовал все, что попалось под руку.

В Орловской области судом апелляционной инстанции оставлен без изменения обвинительный приговор мирового судьи, вынесенный в отношении местного жителя. Подробности сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда, который и стал в этом процессе вышестоящей инстанцией. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как установили суды уже двух инстанций, инцидент произошел еще в сентябре 2021 года. Обвиняемый, поссорившись с бывшей супругой, вышел из дома, где она проживала. Там он заметил автомобиль, принадлежавший его бывшей теще. На машине мужчина решил выместить свой гнев. С помощью садового инвентаря, как описывает его действия суд, он начал наносить удары по автомобилю, принадлежащему его теще, который стоял во дворе дома. От указанных действий «автомобиль пришел в негодность, а потерпевшей был причинен значительный ущерб».

Мужчину было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного. Однако осужденный не согласился с приговором мирового судьи и подал апелляционную жалобу. Он просил изменить приговор. По его версии, автомобиль, который был уничтожен, принадлежал не теще, а ему самому, так как был куплен на его денежные средства. То есть, по его мнению и мнению его защитника, «не имело место уничтожение чужого имущества». Однако постановлением Малоархангельского районного суда апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»