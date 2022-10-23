В Орле суд постановил уничтожить кепки Adidas

По мнению полиции и суда, подозрительные кепки оказались контрафактными.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Межмуниципального отдела МВД РФ «Мценский» к индивидуальному предпринимателю из Мценска. Полиция просила суд привлечь женщину к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Ставился вопрос о назначении ей административного штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией изъятых предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Как следует из материалов дела, ранее сотрудники полиции провели проверку деятельности индивидуального предпринимателя. В результате было установлен факт реализации в торговой точке товара с незаконным использованием товарного знака Adidas. Этот бренд украшал три кепки синего. Черного и красного цвета, которые продавались в небольшом торговом павильоне. Отметим, что проверку проводил оперуполномоченным ОЭБиПК МО МВД РФ «Мценский» в присутствии понятых.

Трех кепок с признаками контрафактности хватило для возбуждения одного административного дела. Изъятый полицией товар был доставлен в Арбитражный суд Орловской области. Мценская полиция также провела административное расследование, в рамках которого выяснила, что правообладателем товарного знака Adidas является компания «Адидас АГ» из Германии. Представителем правообладателя на территории России является компания «Власта-Консалтинг». Согласно письму последней, компания «Адидас АГ» никаких соглашений об использовании данного товарного знака на указанной продукции с ИП из Мценска не заключала.

Разрешений на производство, хранение, а также предложение к продаже и продажу на территории Российской Федерации также не давала. В связи с этим старшим инспектором ГИАЗ МО МВД РФ «Мценский» по факту реализации товаров с незаконным использованием чужого товарного знака был составлен протокол об административном правонарушении. В объяснениях к нему ИП указала, что при закупке товара не обратила внимания на логотип, обязалась быть более внимательной в выборе товара. Суд признал амчанку виновной, но ограничился назначением наказания в виде предупреждения. Кроме того, арбитраж постановил передать три изъятые кепки в службу судебных приставов для уничтожения.

ИА «Орелград»