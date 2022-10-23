Житель Новосиля поколотил жену и полицейского

На мужчину завели дело и осудили за преступление против порядка управления.

Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда Орловской области, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении жителя города Новосиль. Он был осужден за применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья. Его действия суд и следствие квалифицировали по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«По материалам дела, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по голове сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия для проведения проверочных мероприятий по поступившему в дежурную часть сообщению об избиении супруги виновного, — следует из информации пресс-службы районного суда. — При производстве по уголовному делу мужчина признал вину в инкриминируемом деянии, раскаялся в содеянном».

При этом суд счел отягчающим вину обстоятельством то, что преступление было совершено в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. Более того, суд пришел к выводу, что, исходя из характера действий подсудимого, именно употребление алкоголя «усилило агрессивность и противоправную направленность его поведения, в значительной степени способствовало совершению им преступления». В результате осужденному было назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

ИА «Орелград»