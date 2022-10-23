Жители Орла завалили мэра обращениями

По числу писем Юрий Парахин превзошел губернатора Клычкова.

Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в администрацию Орла в третьем квартале 2022 года, появилась в открытом доступе. Согласно ей, за последние три месяца на имя мэра города и его заместителей от граждан поступило 2231 письменное обращение, в которых было озвучено 2303 вопроса. Для сравнения, в третьем квартале 2022 года на имя губернатора и его заместителей поступило 1836 письменных обращений. По крайней мере, такие данные раскрыла администрация губернатора и правительства Орловской области.

Словом, по количеству обращений мэр Юрий Парахин и его команда заметно превзошли команду губернатора Андрея Клычкова. По информации мэрии, наибольшее количество вопросов, с которыми обращались горожане, относятся к сфере экономики – их набралось за отчетный период времени 1158. В основном это были вопросы, касающиеся ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (222), архитектуры и градостроительства (241), охраны окружающей среды (316). По проблемам торговли и общественного питания поступило 67 писем, по проблемам отлова бездомных животных – 8.

«По вопросам жилищно-коммунальной сферы в третьем квартале 2022 года поступило 711 обращений, — следует также из информации администрации города Орла. — Среди них: 405 обращений по вопросам коммунального хозяйства, в том числе 28 – по несвоевременному подключению отопления, 70 обращений – по обеспечению граждан жильем. Количество вопросов, относящихся к социальной сфере, составило 322».

При этом большая часть – 199 обращений — затрагивает вопросы социального обеспечения и социального страхования. Кроме того, еще 76 полученных мэрией посланий касались общественно-политической жизни города. По вопросам соблюдения законности обратилось 36 граждан. Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка.

«Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки», — уверяют чиновники.

ИА «Орелград»