Генерал Ивановский рассказал о боевых задачах орловских мобилизованных

24.10.2022 | 17:27 Новости, СВО

По словам вице-губернатора, мобилизованные будут поддерживать порядок на территориях, вернувшихся в состав России.

Задачей военнослужащих, мобилизованных в Орловской области, будет служба в территориальной обороне новых субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил вице-губернатор генерал Владимир Ивановский в сюжете «Первого областного».

По его словам, орловцы будут служить за линией соприкосновения, за бригадами первого эшелона, примерно в 30-40 километрах от передовой. Их задачей будет соблюдение комендантского часа, объявленного Президентом России, а также охрана объектов электроэнергетики.

ИА «Орелград» 

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