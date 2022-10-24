Генерал Ивановский рассказал о боевых задачах орловских мобилизованных

По словам вице-губернатора, мобилизованные будут поддерживать порядок на территориях, вернувшихся в состав России.

Задачей военнослужащих, мобилизованных в Орловской области, будет служба в территориальной обороне новых субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил вице-губернатор генерал Владимир Ивановский в сюжете «Первого областного».

По его словам, орловцы будут служить за линией соприкосновения, за бригадами первого эшелона, примерно в 30-40 километрах от передовой. Их задачей будет соблюдение комендантского часа, объявленного Президентом России, а также охрана объектов электроэнергетики.

ИА «Орелград»