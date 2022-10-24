Леонид Музалевский привез в Тулу посылку для орловских добровольцев

По просьбам родственников добровольцам были доставлены теплые вещи.

Леонид Музалевский, спикер орловского парламента и руководитель отделения «Единой России», доставил в Тулу гуманитарную посылку для орловских добровольцев, ожидающих отправки в зону Специальной военной операции.

Родственники орловских добровольцев обратились за помощью в приемную «Единой России», и в Орле была собрана посылка с теплыми вещами. В нее вошли термобелье, теплые берцы, спальники, термосы и шанцевый инструмент.

«Всё что просили ребята мы привезли. Но самое важное — мы предали им огромный привет от нашей орловской земли, от их родственников. И пожелали нашим землякам только победы, удачи и, самое главное, чтобы они с честью вернулись домой к своим родным, живыми и невредимыми», — рассказал Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»