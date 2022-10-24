Мэрия Орла придумала новый план пассажирских перевозок

Утвержден документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2023 год.

Соответствующее постановление издал мэр Орла Юрий Парахин. А под самим документом планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2023 год стоит имя Вадима Ничипорова, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Орла. Напомним, что в последнее время имя этого чиновника на слуху: ранее перевозчики Вадим и Марина Кривовы публично признались в неоднократных передачах Ничипорову взяток, а также заявили о том, что заместитель мэра Орла пытается выдавить их с рынка. Сам Ничипоров категорически опроверг выдвинутые обвинения и назвал их клеветой.

Параллельно с этими событиями большой резонанс вызвала закупка автобусов, которые будут переданы МУП «ТТП». Некоторые наблюдатели заподозрили, что в областной столице намечается передел рынка пассажирских перевозок. Как бы то ни было, но документ планирования регулярных перевозок на 2023 год уже появился в открытом доступе на сайте мэрии. Любой может с ним ознакомиться и оценить, грядет передел рынка или нет.

Из документа следует, что «планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения города Орла в транспортных услугах, повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения». А целями развития регулярных перевозок заявлены: снижение затрат времени на передвижения городского пассажирского транспорта; снижение загруженности улично-дорожной сети в центральной части города, повышение безопасности участников движения. Документом предусмотрено внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок – без указания точной даты, а просто по мере необходимости.

С 30 апреля 2023 года запланировано изменение вида регулярных перевозок с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф по автобусному маршруту № 35 «909 квартал — ул. Цветаева». Кроме того, с февраля по май 2023 года включительно планируется проведение конкурентных процедур на заключение муниципальных контрактов для обслуживания муниципальных маршрутов. Речь идет о маршрутах, по которым изменяется вид регулярных перевозок, о дачных маршрутах, а также о маршрутах, сроки действия предыдущих контрактов по которым истекают в следующем году.

«В рамках реализации поставленных целей основными задачами развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Орле являются: формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурентных процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для выполнения работ по осуществлению регулярных перевозок; совершенствование транспортной инфраструктуры, усиление контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования», — следует из документа.

ИА «Орелград»