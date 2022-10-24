Орловцам предложили платить налоги авансом

Специалисты рекомендуют использовать единый налоговый платеж.

Управление ФНС России по Орловской области подсказало организациям и индивидуальным предпринимателям региона комфортный способ уплаты налогов, который позволит избежать возникновения задолженностей и последующих неприятностей, например, в виде пеней и штрафов. Речь идет об использовании так называемого единого налогового платежа, который скоро станет доступным для юрлиц. Как пояснили налоговики, это аналог электронного кошелька, куда гражданин может заранее, то есть до получения налогового уведомления, внести определенную сумму. Подчеркнем, что дело это – добровольное.

«Сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых обязательств, — говорят в областной налоговой службе. — Механизм единого платежа позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены. Зачет платежей налоговые органы проводят самостоятельно. Заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и за третьих лиц».

В настоящий момент услуга доступна только простым гражданам, но с 1 января 2023 года доступ к ней получат юридические лица и индивидуальные предприниматели. Уплата налогов будет производиться при использовании двух реквизитов ИНН и суммы платежа, уточнили в УФНС. Новый упрощенный механизм исключает ситуацию, при которой у одного плательщика по разным налогам имеется задолженность и переплата по данным платежам. Также он должен помочь в сокращении количества ошибок, допускаемых в реквизитах.

«Зачет денежных средств будет проведен в определенном порядке: сначала зачтут недоимку по налогам, взносам и сборам, затем предстоящие платежи по ним, далее долги по пеням, по процентам и в последнюю очередь долги по штрафам, — говорят в УФНС. — При этом в каждой группе начинать зачет будут с суммы, которая образовалась или должна быть внесена ранее других». В ведомстве добавили, что уже более 3000 жителей Орловской области пользуются единым налоговым платежом. За 9 месяцев текущего года поступившая сумма такого платежа превысила цифры прошлого года и составила более 7,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»