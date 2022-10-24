Подрядчик объяснил причину срыва ремонта дороги под Орлом

Объяснения дорожников не убедили ни суд, ни антимонопольную службу.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Профит-Плюс» из Белгорода. Компания оспаривала решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Оно было вынесено в июле 2022 года. Как следует из материалов дела, тогда в региональное УФАС поступило обращение администрации Орловского муниципального округа. Чиновники просили о включении белгородской компании в реестр недобросовестных поставщиков.

По их мнению, она не исполнила контракт, заключенный по итогам электронного аукциона на ремонт объектов улично-дорожной сети в селе Большая Куликовка в Орловском районе. В связи с этим администрация, выступавшая в роли заказчика, приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контакта. Изучив представленные материалы, Орловское УФАС вынесло решение о включении сведений о подрядчике в «черный список».

Однако, не согласившись с указанным решением УФАС, дорожники обжаловали его в судебном порядке и представили свою версию причине неисполнения контракта. Представитель заявителя, в частности, указал, что у подрядчика возникали существенные проблемы, которые влияли на ход исполнения контракта: пандемия новой коронавирусной инфекции, неблагоприятные погодные условия, удорожание цен на товары и другое.

В своем отзыве УФАС указало, что «приведенные заявителем обстоятельства не свидетельствуют о добросовестности действий подрядчика при исполнении контракта». С этим доводом согласился арбитражный суд, который в удовлетворении иска белгородской фирме отказал. Что касается контракта, то аукцион был проведен еще администрацией Орловского района весной 2021 года. Начальная (максимальная) цена составляла 38,899 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано шесть заявок, все они были признаны соответствующими условиям и допущены к участию. Победителем аукциона была признана компания «Профит-Плюс» с ценовым предложением в 34,037 миллиона рублей.

Работы строительные должны были затронуть две улицы в селе Большая Куликовка – от улицы Школьной до Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Началом работ был указан день, следующий за днем заключения контракта, окончание работ — до 1 июля 2022 года включительно. Подрядчик приступил к работам только в октябре 2021 года. А в конце ноября 2021 года заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта – «в связи с тем, что подрядчик выполнял работы настолько медленно, что окончание их к сроку становилось явно невозможным, график выполнения строительно-монтажных работ не соблюдался».

ИА «Орелград»