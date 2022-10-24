Сотни нарушений вскрыты при работе с пестицидами

Итоги контроля в данной сфере опубликовало ТУ Россельхознадзора.



Обнародованы итоги работы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами за 9 месяцев 2022 года. Всего на территории двух указанных регионов за это время было проведено 401 контрольно-надзорное мероприятие. Из них 239 пришлись на Орловскую область. Основная доля мероприятий прошла без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Это были выездные обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований в рамках мониторинга безопасности.

В результате было выявлено 349 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Из них на долю Орловской области приходится 212 нарушений, на долю Курской области — 137. Самым распространенным нарушением было признано «отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами». В качестве примера приводится случай из Орловской области.

Сообщается, что в сентябре 2022 году было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в отношении компании «Агрос». Было установлено, что она опубликовала объявление в газете «Восход» Корсаковского района об оповещении населения и владельцев пасек с нарушением требований закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». В объявлении не были указаны сведения о границах запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, а также об опасных свойствах применяемых препаратов. По данному факту в адрес компании было направлено соответствующее предостережение.

«Всего с начала года Управление Россельхознадзора в отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, в том числе по материалам, поступившим из правоохранительных органов и органов полиции, вынесло 149 постановлений о привлечении к административной ответственности виновных лиц на общую сумму свыше 440 тысяч рублей, — следует из официальных данных. — В целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, территориальным Управлением выдано 235 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, проведено 119 профилактических визитов и 651 консультирование юридических лиц и предпринимателей».

ИА «Орелград»