Сотрудники ГИБДД предупредили «пьяных водителей» о последствиях

Профилактическую беседу с нарушителями провели в Орловской области.

Как сообщает Управление ГИБДД Орловской области, очередная профилактическая беседа с нарушителями закона была проведена в Должанском районе. Сотрудники местного отделения ГИБДД пригласили на нее граждан, осужденных по статье 264.1 УК РФ, то есть за повторную пьяную езду. Кстати, на учете в ОМВД России по Должанскому району состоят 16 человек, осужденных по данной статье Уголовного кодекса.



«Инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району вместе с сотрудником Управления исполнения наказаний с данными гражданами провели профилактическую беседу об административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, — следует из информации регионального УГИБДД. — Речь шла о последствиях такой езды, о том, как это отражается на самих виновниках и их семьях. В завершение мероприятия его участники получили ответы на интересующие их вопросы и пообещали не нарушать ПДД и быть внимательнее».

Санкции статьи 264.1 УК РФ предусматривают наказание от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно справке о состоянии оперативной обстановки в Орловской области, за девять месяцев 2022 года в регионе по вине нетрезвых водителей было совершено 66 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками ГИБДД за это время было пресечено 1659 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения в 2022 году возбуждено 168 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»