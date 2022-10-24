Увеличены тарифы на проезд в автобусах по Орловской области

Соответствующий приказ издали областные власти.

Управление по тарифам и ценовой политике издало приказ «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области». Как уже писал «Орелград», ранее проект этого документа проходил процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. Предполагалось, что в него могут быть внесены изменения. Окончательное решение по величине тарифов принималось на заседании правления вышеуказанного управления.

Отметим, что проект приказа был чуть-чуть скорректирован: по нескольким видам тарифов предлагаемая новая величина была снижена буквально на копейку. Но в целом рост по сравнению с действующими тарифами составит 15,8 процента. Приказ начнет действовать с 1 ноября 2022 года. Соответственно, с этого дня тариф за перевозку одного пассажира на расстояние 1 километр вырастет с 1,9 рубля до 2,2 рубля. Тариф на перевозку багажа на расстояние до 25 километров включительно увеличится с 12,83 до 14,86 рубля за одно место; свыше 25 до 50 км – с 22,71 до 26,3 рубля; свыше 50 до 75 км – с 29,73 до 34,42 рубля; свыше 75 до 100 км — с 35,12 до 40,67 рубля; свыше 100 км за каждые последующие 100 км — с 43,34 до 50,18 рубля за одно место.

Напомним, что вопрос о повышении тарифов возник после обращения к областным властям организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами по межмуниципальным маршрутам. Название этой организации в документации с открытым доступом не фигурирует. Кроме того, в своей пояснительной записке управление указало, что «необходимость пересмотра тарифов вызвана изменением индекса потребительских цен, определенного основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на расчетный период, увеличением с 1 июня 2022 года минимального размера оплаты труда».

ИА «Орелград»