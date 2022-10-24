В Орловской области производство яиц выросло в 1,4 раза

Статистики дали оценку текущему состоянию регионального АПК.

Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области. В качестве отчетного взят период с января по сентябрь 2022 года включительно. Сообщается, что за девять месяцев текущего года указанной категорией сельхозтоваропроизводителей произведено 190,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 15,2 процента превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Также произведено 85,5 тысячи тонн молока, что на 1 процент меньше прошлогоднего показателя, и 12,3 миллиона яиц. Отметим, что по сравнению с предыдущим годом объем производства яиц в Орловской области вырос почти в 1,4 раза – на 39 процентов. Напомним, что в данной статистике не учитываются показатели личных подсобных хозяйств граждан, многие из которых тоже держат кур на своих подворьях. Что касается непосредственно птицеводческих организаций, то в текущем году от одной курицы-несушки получено в среднем по 180 яиц.

«С начала года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 39,3 процента, птицы – на 4,4 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились на 28,2 процента, овец и коз – на 14,7 процента, — добавили в Орелстате. — В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 4857 кг молока, что на 114 кг выше прошлогоднего показателя».

Аналитики также подметили, что продуктивность орловских коров в отчетном периоде времени увеличилась сразу в семи районах региона. При этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района — 6590 кг молока в среднем от одной коровы. Добавим, что по состоянию на 1 октября 2022 года общее стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 115,9 тысячи голов, что на 7,1 процента меньше показателя годичной давности. Коров в регионе насчитывается 34,3 тысячи голов, или 99,4 процента по отношению к предыдущему году. Поголовье свиней насчитывает 1,142 миллиона животных (144,7 процента к уровню 2021 года), овец и коз – 2,9 тысячи (94,2 процента), птицы – 1,98 миллиона голов (110,5 процента).

ИА «Орелград»