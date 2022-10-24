Виртуальную выставку в честь Данилевского организовали в Орле

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения известного русского философа.

Как сообщает Государственный архив Орловской области, виртуальная историко-документальная выставка «Родина Н.Я. Данилевского – Орловский край» приурочена к 200-летию со дня рождения русского философа, публициста и естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского (4/16 декабря 1822 – 7/19 ноября 1885). Ознакомиться с ней можно на официальном сайте этого учреждения.

«Знаменитый земляк появился на свет 4 декабря 1822 года (по старому стилю) в селе Остров Ливенского уезда Орловской губернии в дворянской семье Якова Ивановича Данилевского и его жены Дарьи Ивановны, урожденной Мишиной, о чем свидетельствую документы, выявленные исследователями в Центральном государственном историческом архиве. Ранее местом его рождения считалось село Оберец, родовое имение дворян Мишиных», — отметили в Госархиве.

Выставку открывает протокол Орловского дворянского депутатского собрания от 27 октября 1834 года о внесении полковника Якова Данилевского и его детей Николая, Александра и Елены в 3-ю часть дворянской родословной книги Орловской губернии. Из формулярного списка установлено, что в 1827 году Яков Данилевский был произведен в подполковники с переводом в Ингерманландский гусарский полк и утвержден командиром дивизиона, затем – командиром эскадрона. Тогда же Данилевские покинули ливенский край.

«Демонстрируется ряд документов о дворянском роде Мишиных, из которого происходила мать ученого Дарья Ивановна Данилевская, — поведали в Госархиве Орловской области. — Интерес представляют документы об имениях Мишиных в Ливенском и Елецком уездах, о родных братьях Д.И. Данилевской, их служебной деятельности, семейном положении. Завершают выставку документы, касающиеся семьи первой жены Н.Я. Данилевского Веры Ивановны, происходившей из дворянского рода Лавровых».

Напомним, что 200-летие Данилевского достаточно широко отмечается в Орловской области. Так, наиболее крупным событием в череде мероприятий обещает стать круглый стол «Наследие Н. Я. Данилевского в сознании современного человека». Мероприятие включено в программу международной научно-практической конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности «Девятнадцатые Денисьевские чтения». Организаторами выступают областное управление культуры и архивного дела и Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. Бунина.

Как уточнили организаторы, в рамках круглого стола планируется обсудить такие вопросы, как «Жизнь и творческое наследие Данилевского, «Данилевский как геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма», «Историософские идеи Данилевского», «Научные взгляды Данилевского и современность», «Данилевский в русской культуре и мировой науке», «Основной труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», «Исследователь проблем цивилизации». И др. К участию приглашены специалисты библиотек, архивов, музеев, вузов, представители государственных структур и общественных организаций, философы, историки и краеведы. Планируется издание электронного сборника материалов.

ИА «Орелград»