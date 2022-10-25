Администрация Орла попросила жителей собрать «тревожные чемоданчики»

Данная памятка не является сигналом к панике, уточнили чиновники. Но ознакомиться с публикацией должен каждый, подчеркнули в администрации.

Жителям города рекомендовали собрать документы, вещи первой необходимости, лекарства в отдельные сумку или рюкзак. В «тревожный чемоданчик» можно положить фонарик, нож с набором инструментов, иголки, нитки, средства гигиены, одноразовую посуду, спички, зажигалки, свисток (чтобы звать на помощь).

К рюкзакам и сумкам нужно прикрепить указание ФИО, адреса. Также записки с контактами родителей стоит положить в карманы детей.

При сигнале о эвакуации покиньте помещение, закрыв окна, отключив газ и воду. К назначенному времени направляйтесь на сборный эвакопункт для регистрации и убытия в безопасный район. В администрации Орла подчеркнули, что эвакуируют только отдельные категории граждан.

Если речь идет о перемещении в укрытие, то следует спуститься в подвал своего или соседнего дома, следовать в гаражный кооператив, в овраг.

При поступлении сигнала о химической, биологической или радиационной аварии защитите органы дыхания (надев противогаз, респиратор, ватно-марлевые повязки, тканевые маски). Если есть возможность, отправляйтесь в защитные сооружения. Если нет, плотно закройте все окна и двери, отключите вентиляцию и электроприборы, попробуйте загерметизировать помещения.

ИА «Орелград»