Многодетные орловцы освобождаются от призыва в рамках частичной мобилизации

Изменение законодательства касается отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

Мужчины, у которых есть три несовершеннолетних ребенка, подлежат освобождению от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Телеграм-канале.

При этом, многодетные отцы, ранее попавшие под призыв, будут возвращены домой. По словам Андрея Клычкова, среди орловских мобилизованных таких набралось 11 человек.

«Мужчины уже в автобусе, и скоро приедут к своим семьям. Не все многодетные отцы приняли решение вернуться домой, два человека написали рапорты, чтобы их оставили в качестве добровольцев. По остальным работа ведётся», — рассказал губернатор.

Также Клычков рассказал о своей инициативе по освобождению от призыва мужчин, воспитывающих пасынков и падчериц. По его словам, предложение было единогласно одобрено всеми членами военной комиссии. В самое ближайшее время этот вопрос должен быть проработан.

ИА «Орелград»