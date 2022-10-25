Мобилизация в Орловской области может быть завершена до конца недели

25.10.2022 | 10:41 Важное, Новости, СВО

Ранее Владимир Путин заявлял о вероятном завершении мобилизации примерно к 28 октября.

Мобилизационные мероприятия в Орловской области могут быть завершены к концу текущей недели. Об этом заявил вице-губернатор генерал Владимир Ивановский во время общения с орловцами в социальных сетях.

Губернатор Андрей Клычков в ходе очередного стрима рассказал, что регион имеет мобилизационное задание на эту неделю.

Ранее, 14 октября, Президент России Владимир Путин прогнозировал завершение частичной мобилизации в течение двух недель, то есть — примерно к пятнице, 28 октября.

ИА «Орелград»

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