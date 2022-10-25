Налоговики зафиксировали сотни звонков через контакт-центр

Орловцы звонят в налоговую, чтобы узнать о существующих льготах и не только.

За 9 месяцев 2022 года налоговики приняли 391 звонок по телефону единого контакт-центра. Такие статистические сведения раскрыли в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. Речь идет о работе общефедерального телефонного номера, который заработал семь лет назад. Вопросы по налоговой тематике принимаются по номеру 8-800-222-22-22. Все звонки бесплатные, независимо от того, со стационарного аппарата звонит гражданин или с мобильного. Судя по статистике, в Орловской области услуга оказалась востребованной.

«Операторы контакт-центра принимают звонки ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов, а именно: по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00, по пятницам с 9.00 до 16.45, — говорят в региональном Управлении ФНС. — В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме телефона-автоинформатора».

В ведомстве подметили, что жителей Орловской области, в основном, интересуют вопросы об имущественных налогах, сроках их уплаты и предоставлении льгот. Наибольшее количество звонков было связано именно с этими темами. Также в текущем году орловских налогоплательщиков интересовало декларирование доходов, предоставление налоговых вычетов, погашение задолженности и разблокировка счета, получение ИНН и возможности интернет-сервисов ФНС.

Ранее областная налоговая служба сообщила, что в текущем году уведомления на уплату имущественных налогов за 2021 год получили свыше 380 тысяч жителей Орловской области. При этом льготы по транспортному налогу имеют около 50 тысяч орловцев, свыше 150 тысяч пользуются льготами по земельному налогу. Кроме того, около 200 тысяч жителей Орловской области оказались льготниками по налогу на имущество.

«Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — подсказали в региональной налоговой службе. — Чтобы найти интересующие сведения в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», необходимо выбрать вид налога, налоговый период (год), субъект РФ, а также муниципальное образование, в котором находится земельный участок, или недвижимое имущество».

ИА «Орелград»