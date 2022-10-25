Нарушения при закупке компьютерной томографии вскрыли в Орле

Они были допущены при проведении электронного аукциона.

Орловское УФАС России выявило нарушения при закупке системы компьютерной томографии. Подробности сообщили в пресс-службе данного ведомства. Специально созданная комиссия рассмотрела жалобу на действия НКМЦ им. Круглой. Этот медцентр помощи матерям и детям организовал проведение электронного аукциона на закупку системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела. Начальная (максимальная) цена контракта была установлена в размере 63 миллиона рублей. Компания, подавшая жалобу, считает, что заказчик неправомерно объединил в один лот медицинские изделия разных видов, что противоречит требованиям постановления правительства РФ № 620 о правилах формирования лотов.

«Пунктом 1 постановления № 620 установлено, что при осуществлении закупок медицинских изделий не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, — пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. — Классификация медицинских изделий формируется в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дело в том, что каждый вид медицинского изделия обладает своим уникальным идентификационным номером. Номенклатурная классификация также содержит классификацию видов медицинских изделий по группам и подгруппам. Вместе с тем в пункте 1 постановления № 620 однозначно указано, что не могут быть предметом одного контракта или одного лота медицинские изделия различных видов. В данном случае комиссией УФАС было установлено, что заказчик включит в один лот разные, в соответствии с номенклатурной классификацией, виды медицинских изделий: 135190 «Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела»; 245010 «Автоматический инжектор для введения контрастных препаратов и солевого раствора»; 348970 «Термопринтер»; 238640 «Набор шприцев для автоматического инжектора для введения контрастных препаратов и солевого раствора».

«Таким образом, заказчиком неправомерно объединены в один лот медицинские изделия различных видов, что не соответствует постановлению № 620 и нарушает пункт 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, — резюмируют в УФАС. — В связи с этим НКМЦ им. Круглой было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем внесения изменений в извещение. Необходимо отметить, что на участие в закупке была подана единственная заявка, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся».

ИА «Орелград»