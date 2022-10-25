Орловские чиновники обсудили три варианта строительства поликлиники № 1

Судьбу многострадальной поликлиники, вероятно, будут определять жители города.
Орловские чиновники обсудили варианты расположения поликлиники № 1, предназначенной для жителей Железнодорожного района. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Встречу провел мэр Орла Юрий Парахин, а участие в ней приняли руководитель областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин, зампред горсовета Владимир Негин, заместитель руководителя депздрава Владимир Николаев, а также представители КУ ОО «Орелгосзаказчик», архитектуры Орла и Орловской области.
Первым вариантом является территория существующей Узловой больницы на ст. Орёл ОАО «РЖД». Правда, в рамках предварительных переговоров получен отказ от собственника о возможности использования земельного участка.
Второй вариант — район дома № 96 по наб. Дубровинского, напротив детской поликлиники №1. Правда, строительство поликлиники потребует сноса большого количества зеленых насаждений.
Третья площадка – зона, ограниченная Старо-Московским и Московским шоссе и ул. Паровозной. Ее поддержал Владимир Негин.
В итоге чиновники сошлись на том, что каждый из участков имеет свои плюсы и минусы, но во избежание новых скандалов лучше отдать инициативу жителям и вынести участки на их голосование.
ИА «Орелград»