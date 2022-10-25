Орловские управляющие компании должны подготовить подвалы многоэтажек под укрытия

25.10.2022 | 14:58 Новости, СВО

Мэрия разослала письма с требованием привести подвалы в надлежащее состояние.

В Орле городские власти разослали письма во все управляющие компании с требованием подготовить подвалы многоэтажных домов для использования в качестве укрытий.

Укрытием является безопасное место, которое надлежит занять жителям Орла в случае объявления сигнала «Внимание всем!»

Напомним, для гражданского населения предназначены подвалы своих или соседних домов. При этом, в городе есть бомбоубежища, предназначенные «для тех, чья деятельность продолжится в военное время».

ИА «Орелград»

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