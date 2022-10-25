Свыше 600 миллионов рублей получил малый бизнес

В Орловской области назвали масштабы поддержки предпринимателей.

В Орловской области благодаря мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) формируется благоприятный предпринимательский климат. Об этом в своем web-журнале сообщает информационно-аналитическое управление администрации губернатора и правительства региона. Так, с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 609,4 миллиона рублей.

«Денежные средства направлены в Центр оказания услуг «Мой бизнес», который оказывает непосредственную поддержку субъектам МСП, — объяснили в управлении. — За период с 2017 года около 1,7 тысячи субъектов МСП получили льготные займы на общую сумму 3 миллиарда рублей. 70 процентов предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой, осуществляют деятельность в реальном секторе экономики (сельское хозяйство, производство, строительство)».

Власти обращают внимание и на активную поддержку начинающих предпринимателей. В качестве примера приводятся займы на общую сумму 200 миллионов рублей, которые были выданы 165 орловским предпринимателям, работающим менее одного года. Кроме того, адресная поддержка оказывается молодым предпринимателям в возрасте до 35 лет. Общая сумма предоставленных им займов за указанный период времени составила 390 миллионов рублей, всего за это время было заключено 350 договоров займа.

«Финансовая поддержка самозанятых в 2021-2022 годах составила 9,6 миллиона рублей, — добавляют в информационно-аналитическом управлении. — Заемщики Фонда, получившие льготные микрозаймы, создали в регионе 815 новых рабочих мест. Стабильно увеличиваются ежегодные показатели гарантийной поддержки бизнеса. С 2017 по 2022 год выдано 587 гарантий на сумму 1,9 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитные средства в размере 9,7 миллиарда рублей».

Сообщается также, что для снижения нагрузки на бизнес региона и повышения привлекательности предпринимательства утверждена льготная ставка в размере 0,5 процента годовых — для широкого круга получателей гарантийной поддержки, в числе которых самозанятые, начинающие предприниматели, социальные предприятия, экспортеры, субъекты молодежного предпринимательства. Введена и рассрочка на уплату вознаграждения за выданные гарантии и поручительства для субъектов МСП.

ИА «Орелград»