Убийств и разбойных нападений на Орловщине стало меньше

Полиция рассказала о сокращении преступности в Орловской области.

Управление МВД России по Орловской области сообщило о состоянии оперативной обстановки в регионе за девять месяцев 2022 года. Ведомство сообщает, что «в истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел области осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности».

Из аналитической информации также следует, что общественно-политическая ситуация в регионе в указанный период времени оставалась стабильной. В целом по итогам девяти прошедших месяцев на территории Орловской области было зарегистрировано 6302 преступления. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено сразу в 14 районах региона, наибольшее: в Урицком, Сосковском, Корсаковском и Должанском районах.

«В структуре преступности 61,6 процента приходится на преступления против собственности, — сообщает Управление МВД, — 11,6 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,1 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 8,2 процента — преступления экономической и коррупционной направленности».

Также сообщается, что в отчетном периоде снизилось количество зарегистрированных убийств, разбойных нападений, фактов фальшивомонетничества. Стоит обратить внимание и на тот факт, что в отчетном периоде на территории Орловской области было выявлено 517 преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 323 — относящихся к категории тяжких или особо тяжких. Отметим и то, что 59 из них было совершено в крупном и особо крупном размере.

ИА «Орелград»