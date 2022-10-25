В Орле проектировщик «Титаника» подал в суд на областную клиническую больницу

25.10.2022 | 18:37 Медицина, Новости, Строительство

Больница согласилась оплатить только часть выполненных работ.

Компания «ПромПроектСтрой», выполнившая проект многофункционального медицинского центра, подала иск в Арбитражный суд, требуя признать недействительным решение областной клинической больницы об одностороннем отказе от исполнения контракта. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Областная больница предложила оплатить часть выполненных работ, отказавшись от оплаты остальной части.

При этом, проектировщик считает, что именно заказчик заранее не учел все необходимые дополнительные затраты на подготовку ПСД, из-за чего срок и сложность работ существенно увеличились.

«К слову, вся документация на реконструкцию ММЦ, в том числе и решение Главгосэксепртизы, находятся сейчас у правообладателя — ООО «ПромПроектСтрой». На недавнем совещании в администрации области губернатор Клычков обратился к силовикам с просьбой помочь ему «добыть» эти документы. Однако, по информации редакции, никто из соответствующих структур не захотел подставляться и идти на нарушение закона по указке Клычкова», — пишет «Орелтаймс».

ИА «Орелград»

 

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