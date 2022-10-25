В Орловской области демонтируют незаконно построенную АЗС

Вопреки запрету, АЗС была построена в общественно-деловой зоне Котовского сельского поселения Свердловского района.

Компания «Бензоробот», незаконно построившая АЗС в Свердловском районе, будет обязана демонтировать свой объект. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В погоне за прибылью АЗС была построена в общественно-деловой зоне Котовского сельского поселения, в границах которой правилами землепользования и застройки не допускается эксплуатация автозаправочных станций. Кроме того, строители посчитали лишним спросить мнение местного населения — публичные слушания не проводились.

Одна из местных жительниц обратилась в прокуратуру. Это привело к тому, что Арбитражный суд Орловской области признал недействительными постановления администрации Свердловского района, на основании которых на земельном участке была размещена контейнерная автозаправочная станция.

ИА «Орелград»