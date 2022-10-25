В Орловской области оружие изъяли у наследников

25.10.2022 | 18:01 Новости, Общество

Орловцы нарушили правила наследования оружия, оставшегося от их умерших родных.

Более десятка нарушений административного законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов всего за одну прошедшую неделю выявили сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области. Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, за это время в регионе было проведено 76 проверок, причем росгвардейцы выезжали по месту жительства владельцев оружия. Результатом выездов стало составление 13 административных протоколов.

«Силовики выдали гражданам 150 лицензий и разрешений, аннулировали три лицензии и изъяли 11 единиц оружия, в том числе в связи со смертью законных владельцев, — рассказали в региональной Росгвардии — Подпунктом 2 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что принудительное изъятие собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренных законом, производится отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу».

Ранее сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы напомнили жителям Орловской области о правилах наследования оружия. Для вступления в наследство по завещанию разрешение не требуется. Однако хранить унаследованное оружие и боеприпасы можно лишь после перерегистрации лицензионно-разрешительных документов. Причем стоит помнить, что передача унаследованного, но не переоформленного оружия третьим лицам влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.

«Если у вас умер близкий человек, являвшийся владельцем оружия, незамедлительно сообщите в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту проживания или регистрации усопшего. Сотрудники Росгвардии уточнят о порядке и сроках передачи оружия и боеприпасов на ответственное хранение», — советует начальник ЦЛРР Виктор Ермаков.

Добавим, что наследник получает право пользоваться оружием на законных основаниях лишь по достижению 21-летнего возраста, при отсутствии противопоказаний к владению оружием и своевременном оформлении лицензионно-разрешительных документов. Если желания наследовать оружие нет, его необходимо сдать вместе с боеприпасами в Росгвардию или органы внутренних дел.

ИА «Орелград»

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