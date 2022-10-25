В Орловской области заработал «Дом культуры на колесах»

Состоялся первый выезд многофункционального автоклуба.

Речь идет о многофункциональном автоклубе, приобретенном в рамках национального проекта «Культура». В обиходе его называют «Дом культуры на колесах». Как сообщи в администрации Ливенского района, первый выезд на нем совершили солисты МБУ «Центральный районный Дом культуры». Они подготовили для жителей села Теличье патриотическую концертную программу «За Россию, за мир, за наших!»

В концертной программе прозвучали музыкальные композиции в исполнении Ирины Колгановой, Ирины Захаровой, Тахира Лишанло и Виктора Головина. Отмечается, что зрители тепло принимали гостей и даже подпевали артистам. «Проведение таких мероприятий стало возможным с появлением в районе самого настоящего «Дома культуры на колесах», который позволит дарить праздники жителям района», — резюмируют власти Ливенского района.

Тем временем, стало известно, что Отрадинская детская школа искусств имени Калиниковых из Мценского района в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» получит новые музыкальные инструменты (семь единиц), а также комплектующие, мебель для занятий и репетиций, учебные материалы, световое и звуковое оборудование. Общий размер субсидии превысит 2,7 миллиона рублей.

«Детская школа искусств включена в список образовательных организаций сферы культуры и искусства, в которых в 2023 году будут осуществляться мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», — рассказала начальник отдела культуры администрации Мценского района Анастасия Проскурина. В администрации района также отметили, что ранее была направлена заявка на участие в конкурсном отборе регионального проекта «Культурная среда» на проведение капитального ремонта зданий Отрадинской детской школы искусств имени Калиниковых. Результаты этого конкурса еще не объявлены.

ИА «Орелград»