Зарплата орловцев номинально выросла на 15 процентов

Рост реальной зарплаты оказался гораздо скромнее.

Орелстат сообщил о заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области. В качестве отчетного периода приводится август 2022 года. Начисленная за этот месяц средняя номинальная заработная плата составила 39 328 рублей. По сравнению с июлем 2022 года она увеличилась на 1,5 процента, по сравнению с августом предыдущего года выросла на 15,2 процента. Реальная заработная плата была рассчитана с учетом индекса потребительских цен, то есть она учитывает инфляцию. Здесь показатели оказались гораздо скромнее, хотя также отмечена положительная динамика. Реальная зарплата орловцев по подсчетам статистиков, в августе 2022 года увеличилась по сравнению с августом 2021 года на 0,2 процента.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 63 249 рублей, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 56 149 рублей, государственном управлении – 49 279 рублей», — отмечают в Орелстате. Зарплата в сфере транспортировки и хранения составляет 48 817 рублей, в сфере обеспечении электроэнергией, газом и паром – 43 252 рубля, в обрабатывающих производствах – 41 468 рублей. Самая низкая, из приведенных, зарплата зафиксирована в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 29 805 рублей.

Отметим, что сведений о наличии просроченной задолженности по заработной плате в органы статистики вновь не представило ни одно из предприятий Орловской области. Официально такие долги в регионе отсутствуют уже на протяжении одного года. Последний раз о существующей задолженности статистики сообщили в прошлом году – в ноябре 2021 года она составляла 338 тысяч рублей. В октябре 2021 года совокупный долг по зарплате оценивался в 857 тысяч рублей. С тех пор в графе «просроченная задолженность по заработной плате» — сплошные нули.

ИА «Орелград»