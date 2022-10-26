Орловцев стали волновать вопросы ремонта мостов

С мостами связана треть обращений к губернатору в сфере экономики.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала информацию о работе с обращениями граждан. В III квартале 2022 года их поступило 1836, или на 30,7 процента меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество писем касалось вопросов социальной сферы. Таковых набралось 927, что составляет 50,5 процента от общего объема обращений. Отметим, что 451 из них было связано со здравоохранением.

Орловцев в письмах губернатору волновали вопросы лекарственного обеспечения и предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности и обеспечения инвалидов средствами реабилитации, выплат медицинским работникам и направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры. В 148 случаях простые жители просили губернатора об оказании материальной помощи малообеспеченным группам населения.

В сфере экономики в областную администрацию за три прошедших месяца поступило 391 обращение, или 21,3 процента от их общего числа. Обращает на себя внимание тот факт, что 129 обращений было связано со строительством, причем орловцев волновали вопросы строительства и реконструкции не только и не столько дорог, сколько мостов и гидротехнических сооружений. Возможно, на активность жителей региона повлияла затянувшаяся и непредсказуемая история с реконструкцией Красного моста в областном центре. Тем более что количество обращений к губернатору, поступивших непосредственно из Орла, выросло.

Добавим, что 121 обращение было зарегистрировано в сфере градостроительства и архитектуры. Здесь жителей региона волновали вопросы газификации, водоснабжения, организации системы канализации и электрификации поселений. Кроме того, они писали губернатору о проблемах в сфере благоустройства городов и поселков, а также собственных придомовых территорий. Часть вопросов касалась строительства объектов социальной сферы – науки, культуры, спорта, образования, здравоохранения и торговли.

ИА «Орелград»