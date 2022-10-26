Под Орлом прохожий нашел в кустах иностранный пистолет

О находке житель региона тут же сообщил силовикам.

Житель города Ливны Орловской области сообщил силовикам о необычной находке. Он рассказал, что утром выгуливал собаку во дворе многоквартирного дома и заметил подозрительный предмет, лежавший в кустах. Мужчина поднял его и осмотрел. Это оказался газовый пистолет иностранного производства. Ливенец поступил так, как и следовало поступить в такой ситуации – о своей находке он незамедлительно сообщил силовикам, да еще и получил право на вознаграждение.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области, мужчина принес газовый пистолет в отделение лицензионно-разрешительной работы по Ливенскому, Колпнянскому и Должанскому районам и подал заявление о его добровольной сдаче на возмездной основе. Иными словами, за сдачу незарегистрированного оружия он получит денежное вознаграждение. Напомним, расценки в зависимости от вида орудия утверждены правительством Орловской области.

Интересно, что это был не единственный такой случай в городе Ливны. Еще один житель данного райцентра на днях принес в отделение лицензионно-разрешительной работы незарегистрированное оружие, найденное им случайно. В Росгвардии уточнили, что 28-летний ливенец обнаружил охотничье ружье в одном из населенных пунктов Ливенского района. Он прибирался в хозпостройке родительского дома, где и лежало ружье. Оно было завернуто в ветошь.

«Силовики поблагодарили граждан за то, что они проявили благоразумие и сдали незарегистрированное оружие на возмездной основе, которая предусматривает выплату денежного вознаграждения после проведения проверок, — рассказали в Управлении Росгвардии Орловской области. — Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы напоминают, что сдача незарегистрированного оружия на возмездной основе освобождает физических лиц от уголовной ответственности, способствует недопущению преступлений в данной сфере, помогает обеспечить безопасность граждан и правопорядок в обществе».

ИА «Орелград»