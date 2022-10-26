Правительство Орловской области подписало соглашение с КСП и налоговой

По мнению экс-зампреда облсовета Валентины Остроушко, соглашение о сотрудничестве является «пактом о ненападении».

Правительство Орловской области подписало соглашение о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой и управлением налоговой службы. Об этом сообщила экс-зампред облсовета Валентина Остроушко.

Остроушко обращает внимание на то, что КСП является структурой, подведомственной областным депутатам, и должна следить за законностью расходования средств из областного бюджета. В том числе — выявлять коррупционные действия областного правительства. Однако, после смены руководства КСП демонстративно «дружит» с областными чиновниками и не отметилась ни одним крупным коррупционным разоблачением.

По мнению Валентины Остроушко, подписанное соглашение является своеобразным «пактом о ненападении», официально закрепляющим сложившийся статус-кво.

«В составе КСП работают профессиональные аудиторы, которых нет в прокуратуре, следкоме и даже полиции. Получается, что они сейчас как раз и переориентированы на сотрудничество с теми, кого должны проверять… А может, это и своеобразная ответка на арест М. Маркина, прозванного в народе «подрядчиком губернатора «…

А ведь время требует бережливости бюджетных денег, наведения справедливости… Запрос общества на борьбу с коррупцией только возрастает… Если власть отправила наших ребят воевать за великую Россию, то эти ребята, рискуя жизнью, должны знать, что на местах идёт честная жизнь, а не соглашательство при закупках медоборудования с переплатой 80 процентов от рыночных цен», — считает Остроушко.

ИА «Орелград»