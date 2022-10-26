Сотни орловцев получили «упрощенные» налоговые вычеты

Жители региона все активнее пользуются новым фискальным инструментом.

В текущем году в Орловской области налоговики проверили свыше 62 тысяч деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. Из них более 3,3 тысячи документов содержали данные по обязательному декларированию полученных доходов. Такую статистику приводит региональное Управление ФНС России. Сообщается, что налоговики выдали более 750 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты. А возможностью получения инвестиционного и имущественного налоговых вычетов в упрощенном порядке воспользовалось 590 налогоплательщиков.

«Напоминаем, что физические лица, имеющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика», могут получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в упрощенном порядке без представления в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов, — говорят в Управлении ФНС. — Предзаполненное заявление на вычет выгружается в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на основании сведений, полученных от налоговых агентов (банков). От налогоплательщика потребуется только проверить и подписать его неквалифицированной электронной подписью, которая формируется бесплатно в личном кабинете».

Однако надо помнить о том, что в упрощенном порядке можно получить только те вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года. Более подробную информацию, в том числе перечень участников информационного взаимодействия с налоговым органом, можно найти в специальном разделе «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России.

ИА «Орелград»