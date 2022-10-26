УФАС возобновило дело о закупке компьютеров институтом культуры

Растянувшийся более чем на год спор близок к разрешению.

Орловское УФАС России вынесло определение о возобновлении рассмотрения дела, возбужденного еще в прошлом году по признакам нарушения Орловским государственным институтом культуры статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Как следует из материалов дела, оно было заведено на основании жалобы одного из участников аукциона, объявленного вузом в мае 2021 года. Учреждение разместило тогда на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок извещение о закупке компьютерной техники в сборе. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,753 миллиона рублей. На участие в аукционе была подана 21 заявка. Из них шесть заявок были отклонены аукционной комиссией, а 15 — допущены к участию. Одна из фирм, чью заявку отклонили, пожаловалась на организатора торгов в антимонопольную службу. По ее мнению, заявка была отклонена необоснованно.

Аукционная комиссия отказала в допуске потому, что информации в заявке не соответствовала документации об аукционе, а именно: технические характеристики предлагаемой участником закупки компьютерной техники не соответствовали требованиям, предъявленным вузом. В июне 2021 года комиссия УФАС признала жалобу компании обоснованной, признала и в действиях вуза нарушение закона, выдав ему обязательное для исполнения предписание. В частности, вузу было предписано отменить протоколы, составленные в ходе закупки. Также был поставлен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Однако институт культуры обратился в арбитражный суд, в котором оспорил решение антимонопольной службы. Дело дошло до кассационной инстанции, вуз одержал победу. Решение антимонопольной службы было отменено. Арбитраж посчитал, что при составлении требований к характеристикам закупаемой компьютерной техники заказчик не нарушил закон, а просто планировал приобрести технику для решения своих конкретных задач. В результате суд признал недействительным не только решение УФАС о нарушении законодательства о закупках, но и выданное предписание. Постановлениями Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Центрального округа решение Арбитражного суда Орловской области было оставлено без изменения, рассмотрение дела в судебных инстанциях завершено. На этом основании было возобновлено рассмотрение антимонопольного дела. Ближайшее заседание назначено на 9 ноября, оно пройдет в режиме интернет-видеоконференции.

ИА «Орелград»