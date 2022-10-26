В Ливнах проверили подписки подростков в соцсетях

В райцентре обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщили в администрации Ливен, итоги деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за девять месяцев 2022 года были обсуждены участниками оперативного совещания в мэрии. С докладом по данному вопросу выступила главный специалист комиссии Екатерина Репина. Она, в частности, рассказала, что в этом году был проведен анализ эффективности работы школ по мониторингу подписок учеников в социальных сетях. Также были проверены ограничения, которые должны вводиться для несовершеннолетних школьников по использованию цифровых устройств (в период нахождения в школе).

«Установлено, что в общеобразовательных организациях города разработана и введена в действие нормативно правовая база, регламентирующая проведение комплекса мероприятий по мониторингу аккаунтов учащихся в сети «Интернет», — рассказали в администрации Ливен. — Имеются документы об ограничении по использованию цифровых устройств обучающимися в период нахождения в школе. Также в образовательных организациях с родителями и студентами активно ведется работа, направленная на их информационную грамотность и осведомленность по вопросам безопасного времяпровождения несовершеннолетних в сети «Интернет».

Екатерина Репина также доложила, что в текущем году комиссия провела 18 плановых заседаний, на которых рассматривались «вопросы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних». Также было заслушано шесть докладов об организации такой работы, с которыми выступили представители органов и учреждений системы профилактики.

«Одним из важных направлений деятельности комиссии является координация проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, — отметила Екатерина Репина. — С состоящими на учете проводится профилактическая работа на основании утвержденного межведомственного плана комплексных мероприятий».

Добавим, что в целом по Орловской области за девять месяцев 2022 года в рамках мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия было совершено 750 выездов «социальных патрулей». Всего были проверены условия жизни 1926 семей и воспитания в них 2182 подростков. В результате было выявлено 186 нарушений, по которым были составлены административные материалы. Поясним, что «социальный патруль» является формой межведомственного взаимодействия по организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В Ливнах, например, каждые две недели проводятся рейды «социального патруля», в которых участвуют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Ливенский», отдела надзорной деятельности по городу Ливны, сотрудники отдела опеки и попечительства и представители социальных служб. Они посещают семьи, которые состоят на учете или внесены в банк данных «группы риска».

ИА «Орелград»