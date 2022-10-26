В Орле мобилизационные повестки стали выдавать иностранцам

26.10.2022 | 9:01 Видео, Новости, СВО

О вопиющих фактах рассказал руководителя предприятия АО «ЭкоСити» Юрий Парахин.

Его комментарий был опубликован вечером 25 октября. По словам Юрия Парахина, 50 сотрудников, большая часть мужчин мусоросортировочного предприятия, получила повестки в рамках частичной мобилизации.

«Несмотря на то, что на ряд высококвалифицированных специалистов были поданы документы на бронь еще в сентябре. Повестки были направлены и гражданам дружественных государств. Этим людям за участие в СВО грозит лишение свободы, — подчеркнул Юрий Парахин. — Кроме как бардаком такое назвать нельзя. А если это сделано осознанно, это низко. <…> Срочно должны вмешаться правоохранительные органы».

Напомним, вице-губернатор генерал Владимир Ивановский во время общения с орловцами в социальных сетях  сообщал, что мобилизационные мероприятия в Орловской области могут быть завершены к концу текущей недели. 14 октября  президент России Владимир Путин прогнозировал завершение частичной мобилизации в течение двух недель.

ИА «Орелград»

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