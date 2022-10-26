В Орле обсудили «проблемные» памятники

Возникли серьезные вопросы к их статусу и обеспечению сохранности.

В Орле состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального и регионального законодательства об охране объектов культурного наследия. Речь идет о территориях музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест и иных объектов культурного наследия и их зон охраны, расположенных на территории Орловской области. Участники заслушали отчет регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия о проделанной работе, в частности, о сохранении выявленного объекта культурного наследия, расположенного в Орле по адресу: ул. Васильевская д. 27. Кстати, впервые данный вопрос был поднят той же рабочей группой в мае текущего года.

Докладчиком стал исполняющий обязанности начальника областного управления Иван Алтухов. Как следует из протокола заседания, вышеуказанное здание еще в 2016 году было включено в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В мае 2022 года на заседании рабочей группы было принято решение «о необходимости незамедлительно предпринять меры по включению данного объекта в реестр объектов культурного наследия». В июле 2022 года, судя по докладу, управлением было «обеспечено проведение историко-культурной экспертизы», по результатам которой принято решение о включении дома в единый госреестр памятников истории и культуры местной категории. Однако, прозвучало на заседании, до сих пор в областное управление не поступала информация от администрации города Орла о принятии мер по обеспечению сохранности вышеуказанного объекта, переходящего в муниципальную собственность. Также открытым остается вопрос по двум другим объектам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Речь идет о доме №8 по улице 1-й Пушкарной и доме 4/6 по улице 1-й Посадской.

Присутствовавшие на заседании представители мэрии пояснили, что дом на Васильевской расселен, однако «в этом объекте недвижимости имеются еще граждане, которые юридически не выписаны». Поэтому, по мнению чиновников, «до настоящего времени длится процедура по формированию единого объекта недвижимости и оформлению его в собственность муниципалитета». Также было доложено, что МКУ «Жилищное управление» в рамках своей компетенции принимает действия по сохранности перечисленных объектов, в том числе обращается в правоохранительные органы с просьбой усиления маршрута патрулирования в районе обозначенных объектов культурного наследия.

Членов рабочей группы заверили в том, что доступ в указанные объекты ограничен. Однако в ответ к чиновникам прозвучала просьба «незамедлительно забить окна и двери, иначе объекты разберут по кирпичам, и они будут утрачены безвозвратно». В результате рабочая группа рекомендовала областному управлению по охране памятников направить запрос в администрацию города Орла о предоставлении информации о выполненных работах по ограничению доступа в вышеперечисленные здания.

ИА «Орелград»