В Орле отменили обязательную вакцинацию против COVID-19

Соответствующее постановление издал глава Управления Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Орловской области Александр Румянцев признал утратившим силу собственное постановление годичной давности. Последнее предусматривало проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, тогда была введена обязательная вакцинация для целого ряда категорий граждан, в том числе для работников торговли, салонов красоты, бань и саун, фитнес-центров, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного транспорта и такси, предприятий общепита, МФЦ, организаций образования и здравоохранения, ЖКХ и др.

Поводом для введения обязательной профилактической вакцинации год назад послужила осложнившаяся ситуация с заболеваемостью, которая пошла в резкий рост. Показатель заболеваемости на тот момент составлял 212,95 случая на 100 тысяч населения. Теперь ситуация изменилась. Как отмечает главный санитарный врач в своем новом постановлении, в настоящий момент на территории Орловской области отмечается значительное снижение активности эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции.

Показатель заболеваемости упал до отметки менее 100 случаев на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 – менее 1, на территории региона поддерживается регламентированный показатель охвата населения тестированием на коронавирус. В связи с этим постановление об обязательной вакцинации признано более не действующим. Тем временем, Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что за 42 календарную неделю 2022 года (с 17 по 23 октября 2022 года) на территории региона было зарегистрировано 411 случаев новой коронавирусной инфекции. Активность эпидемического процесса COVID-19 специалистами оценивается как средняя, они отмечают, что продолжается снижение уровня заболеваемости.

При этом Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения новой коронавирусной инфекции является вакцинация, которая особенно показана группам риска: людям в возрасте 60 лет и старше, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Показана она и людям, работающим по отдельным профессиям и должностям: работникам медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров.

ИА «Орелград»