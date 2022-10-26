В Орле призывают ввести единые правила охраны школ

Облсовет выступил за усиление мер безопасности в образовательных организациях.

Проект обращения Орловского областного Совета народных депутатов в правительство РФ по вопросу усиления мер безопасности в образовательных организациях будет рассмотрен на ближайшей сессии. Региональные парламентарии попросят федеральные власти изучить несколько важных вопросов. Первый: об установлении единых правил охраны образовательных организаций, включая меры ответственности работников за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Второй вопрос касается необходимости внесения изменений в действующий порядок оказания охранных услуг «в части повышения качества подбора и обучения работников по обеспечению охраны образовательных организаций». Кроме того, орловские депутаты попросят о софинансировании мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций из федерального бюджета.

«Проблема вооруженных нападений в образовательных организациях в настоящее время остро стоит перед всем мировым сообществом, — говорится в проекте обращения. — И если раньше о вооруженных школьных нападениях, появившихся как опасный социальный феномен в 1980-х и 1990-х годах за рубежом, мы узнавали из средств массовой информации, то теперь все чаще и чаще подобные трагедии случаются и на территории Российской Федерации: Керченский политехнический колледж (2018 год), Пермский государственный университет, гимназия № 175 г. Казани (2021 год), детский сад «Рябинка» Ульяновской области, средняя школа № 88 г. Ижевска (2022 год). Все эти события, безусловно, не могут не волновать общественность и, в первую очередь, родителей, отправляющих детей в образовательные организации».

Орловские парламентарии напоминают, что образовательные организации обязаны создавать безопасные условия обучения. Статистика показывает, что большую часть таких организаций составляют детсады и школы с количеством обучающихся до 1500 человек. К таким организациям предъявляются требования, в соответствии с которым обеспечение охраны должно осуществляться сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями Росгвардии.

Вместе с тем на практике школы и детсады охраняют малоподготовленные сотрудники ЧОО, зачастую преклонного возраста, не соответствующие предъявляемым к ним требованиям, определенным в профессиональном стандарте. В связи с этим, по мнению депутатов, необходимо уделять особое внимание подбору и специальной подготовке охранников. При этом, как показывает практика, в случае возникновения чрезвычайной ситуации сотрудники частных охранных организаций несут лишь дисциплинарную ответственность, что не способствует качеству предоставления охранных услуг.

«Также вызывает обеспокоенность существующий механизм финансирования мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций, поскольку при отсутствии государственного регулятора ценообразования оплата услуг внештатной охраны требует дополнительных затрат как для образовательных организаций, так и для региональных и местных бюджетов, — следует из текста обращения. — В связи с чем имеется необходимость компенсации части расходов, понесенных в ходе оплаты услуг по охране образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета».

ИА «Орелград»