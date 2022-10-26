Зампред орловского горсовета станет замкомандира полка связи в СВО

26.10.2022 | 15:44 Новости, СВО

Владимир Строев проходит переподготовку в одном из учебных центров.

Владимир Строев, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов и племянник экс-губернатора Егора Строева, принят в штат мотострелкового полка в должности замкомандира полка связи. Об этом сообщили в ОГТРК.

«Приступили уже к выполнению учебно-боевых задач. Вам – держитесь в тылу. Все задачи, поставленные президентом РФ, будут выполнены», – заявил Владимир Строев.

Отметим, что Владимир Строев стал первым и пока единственным орловским депутатов, попавшим под частичную мобилизацию, объявленную Президентом России.

В прошлом Строев окончил Орловское высшее военное командное училище связи (сейчас — Академия ФСО) и отслужил пять лет в Вооруженных Силах России.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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