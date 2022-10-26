Жительницу Орловской области осудили за поддельные права

Она сама вызвала сотрудников ГИБДД на место аварии, вероятно, забыв, что документы банально распечатаны на принтере.

Липовые права были выявлены в июне 2022 года после ДТП в деревне Отрада. Женщина наехала на препятствие и вызвала на место происшествия правоохранителей. Автоинспекторы определили, что ее права поддельные, а удостоверение с таким номером было выдано совсем иному лицу. Далее выяснилось, что женщина приобрела «липу» еще в феврале 2016 года.

Использование заведомо поддельного удостоверения Глазуновский районный суд оценил на ограничение свободы на шесть месяцев. Поддельное водительское удостоверение изъято, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Приговор суда может быть обжалован, так не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»