Жительницу Орловской области осудили за поддельные права

26.10.2022 | 10:24 Закон и порядок, Новости

Она сама вызвала сотрудников ГИБДД на место аварии, вероятно, забыв, что документы банально распечатаны на принтере.

Липовые права были выявлены в июне 2022 года после ДТП в деревне Отрада. Женщина наехала на препятствие и вызвала на место происшествия правоохранителей. Автоинспекторы определили, что ее права поддельные, а удостоверение с таким номером было выдано совсем иному лицу. Далее выяснилось, что женщина приобрела «липу» еще в феврале 2016 года.

Использование заведомо поддельного удостоверения Глазуновский районный суд оценил на ограничение свободы на шесть месяцев. Поддельное водительское удостоверение изъято, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Приговор суда может быть обжалован, так не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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