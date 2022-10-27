Чиновники предупредили о росте госдолга Орловской области

Рост долга запланирован проектом регионального закона о бюджете.

Правительство Орловской области представило в региональный парламент проект бюджета на 2023 год. Документ предварительно уже был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов Орловского облсовета. В целом он получил одобрение, но пока проект планируется принять в первом чтении. Очевидно, еще месяц уйдет на доработку, тем более что многие параметры регионального бюджета зависят от характеристик бюджета федерального. Тем не менее, уже можно судить о том, что предрекают региону в будущем году.

Как следует из пояснительной записки правительства, по состоянию на 1 января 2023 года государственный долг Орловской области планируется в объеме 22,037 миллиарда рублей, что составит 79,3 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Исходя из параметров проекта бюджета, в 2023 году планируется погашение бюджетных кредитов по графикам в соответствии с заключенными с Минфином России соглашениями в объеме 467,6 миллиона рублей.

Кроме того, в 2023 году планируется привлечение одобренной правительством Российской Федерации для Орловской области второй части инфраструктурного кредита в объеме 502,3 миллиона рублей. В связи с этим предрекают чиновники, объем государственного долга региона в 2023 году увеличится на 34,7 миллиона и составит по итогам года 22,072 миллиарда рублей, или 78,7 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Проект бюджета будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.

ИА «Орелград»