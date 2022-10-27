Орловец примерил одежду в магазине и попытался с ней сбежать

Правонарушитель был задержан силами вневедомственной охраны.

Любопытная попытка кражи чужого имущества была зафиксирована в Орле. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, наряд вневедомственной охраны пресек хищение товаров из охраняемого гипермаркета в Северном районе на сумму в несколько тысяч рублей. Тревожный сигнал из торговой точки поступил около девяти часов вечера. Наряд прибыл на место уже через несколько минут.

«Силовики выяснили, что один из посетителей надел в примерочной зимнюю куртку и брюки, не оплатил верхнюю одежду на кассе и направился к выходу из гипермаркета, — рассказали в Росгвардии. — Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался житель областного центра 1984 года рождения. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого в хищении передали в ближайший отдел полиции».

Похожий случай произошел несколько дней назад в торговом заведении, расположенном на Московском шоссе в Орле. Оттуда тоже поступил сигнал тревоги. На место выдвинулся наряд, патрулировавший территорию поблизости. Сотрудники магазина рассказали росгвардейцам, что один из покупателей вызвал у них подозрение. И оказались правы: посетитель сложил выбранные им товары в свою сумку и карманы, после чего направился к выходу, даже не попытавшись оплатить покупку .

«Росгвардейцы пресекли противоправные намерения 46-летнего местного жителя, задержали и передали его коллегам из регионального УМВД для проведения разбирательства», — отметили по этому поводу в силовом ведомстве и добавили, что только на территории Северного района росгвардейцы охраняют свыше 100 объектов: школы и детсады, учреждения здравоохранения, а также организации сферы услуг и торговли.

«С начала текущего года в пределах района наряды вневедомственной охраны свыше 350 раз выезжали по тревожным сигналам, пресекли более 100 нарушений административного и уголовного законодательства, задержали и впоследствии передали в органы внутренних дел 112 подозреваемых в совершении правонарушений граждан», — подытожили в Росгвардии.

ИА «Орелград»