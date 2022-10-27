Орловская область зарастает травой с ядовитыми алкалоидами

Карантинные зоны день за днем устанавливаются по всему региону.

В Орловской области только за сентябрь и октябрь Территориальным Управлением Россельхознадзора было издано свыше 100 приказов об установлении карантинных зон в связи с выявлением очагов произрастания опасного сорняка — повилики вида Cuscuta spp. Например, на днях такая карантинная зона была установлена на землях сельскохозяйственного назначения в Орловском муниципальном округе. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора, ее общая площадь составляет 476,17 га, в том числе сам очаг – 26,2 га. Оставшаяся площадь – это так называемая буферная зона.

Еще одна карантинная зона из-за повилики была установлена на территории Урицкого района. В ведомстве отмечают, что карантинный фитосанитарный режим по повилике, введенный на земельных участках Орловского муниципального округа и Урицкого района, охватывает общую площадь более 434,15 га. К слову, неделей ранее на территории Троснянского района была также установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике на общей площади 453,63 га.Ранее Управление Россельхознадзора сообщало, что по итогам девяти месяцев 2022 года было установлено 148 карантинных фитосанитарных зон на площади 85 848,96 га по четырем видам карантинных организмов: ясеневая изумрудная златка, американская белая бабочка, амброзия полыннолистная и повилика.

Последняя, судя по статистике, является наиболее распространенным в Орловской области опасным сорняком. Как объясняют специалисты, он паразитирует на любых культурных растениях, значительно снижает урожайность и ухудшает качество продукции и кормов. Бороться с ней нелегко. Семена повилики сохраняют жизнеспособность на протяжении 10-12 лет, к тому же это растение способно размножаться вегетативно, то есть произрастать даже от обломков стеблей. Поэтому данный сорняк трудноискореним, а самым эффективным средством борьбы с ним считается профилактика заноса повилики на поля.

«Сегодня от одной лишь повилики полевой страдает 165 стран в мире, — говорят в Управлении Россельхознадзора. — Всего же у сорняка свыше 270 видов, только на территории России их около 40. Этот выходец из тропических лесов Африки и Америки чрезвычайно живуч и плодовит. Он, как мифическая гидра, может восстановиться из небольшой своей части, оставшейся на растении-хозяине. А если учесть, что одна единица этого сорняка дает до 100 тысяч семян, то угроза вполне очевидна. Опасна повилика не только флоре, но и фауне, так как содержит ядовитые алкалоиды. Они вызывают серьезное отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном. К тому же, повилика является переносчиком многих вирусных заболеваний. Луговые травы, неочищенные от сорняка, плесневеют и плохо сушатся».

ИА «Орелград»