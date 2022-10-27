Орловский депутат Михаил Вдовин призвал власти выполнить план гражданской обороны

27.10.2022 | 13:24 Новости, СВО

По мнению Вдовина, купить аптечку и вкрутить две лампочки — недостаточно для обеспечения безопасности.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин призвал городские власти к выполнению плана гражданской обороны. Об этом сообщило издание «Орловские новости».

Депутат, имеющий многолетний опыт в вопросах гражданской обороны, одобрил заявления властей о подготовке «тревожных чемоданчиков» и укрытий в подвалах многоэтажных домов, однако заявил о недостаточности этих мер.

«Необходимо проверить систему управления, провести тренировки, организовать занятия с руководящим составом и так далее. Еще огромный комплекс мероприятий нуждается во внимании. Особенно он касается системы управления. А то аптечку скупили, в подвале две лампочки вкрутили и на этом все? Ничего подобного. Есть планы гражданской обороны. Их нужно ввести в действие в первую очередь. Там все расписано», — считает Вдовин.

Отметим, что жители Орла жалуются в соцсетях на состояние подвалов многоэтажных домов, отмечая наличие бомжей, лягушек, блох и мышей. Очевидно, управляющим компаниям предстоит проделать большую работу для того, чтобы привести укрытия в божеский вид.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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